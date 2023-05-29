Paralimpik yüzücülerin katıldığı Dünya Serisi Fransa'da tamamlandı
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Paralimpik yüzücülerin katıldığı Dünya Serisi'nin Fransa ayağı sona erdi. Fransa Para Yüzme Dünya Serisi, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na doğrudan kota puanı veriyor. Türkiye'yi S3, S5 ve S8 kategorilerinde temsil eden sporcular, başarılı performanslar sergiledi.
Paralimpik yüzücülerin katıldığı Dünya Serisi'nin Fransa ayağı sona erdi.
2024 Paris Paralimpik Oyunları2na doğrudan kota puan veren Fransa Para Yüzme Dünya Serisi 26-28 Mayıs'ta Fransa'nın Limoges kentinde düzenlendi.
Müsabakalarda Türkiye'yi S3 kategorisinde Umut Ünlü, S5 kategorisinde Meryem Nur Tunuğ ve S8 kategorisinde Şevval Beren Mutlu temsil etti.
Ekibe, Türkiye adına milli takım antrenörü Duran Arslan, fizyoterapist Büşra Kalkan ve kafile başkanı Mehmet Özsarı eşlik etti.
Özsarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporculardan Ünlü'nün 3 Dünya ve 2 Olimpiyat barajını geçtiğini, Tunug'un 2 Dünya barajı geçerek dünya şampiyonasına katılma hakkı kazandığını belirtti.
Özsarı ayrıca, Fransa'nın Limoges şehrinde oturan Türk derneklerinin yarışma boyunca Türk sporculara destek verdiğini aktardı.