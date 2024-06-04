Paralimpik Sporcu Öner Bozbıyık Boccia Dünya Kupası'nda Altın Madalya Kazandı
Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Öner Bozbıyık BC3 tek erkekler kategorisinde mücadele ettiği Boccia Dünya Kupası'nın Sao Paulo ayağında altın madalya kazandı. Finale yükselen Bozbıyık, ev sahibi ülkeden Mateus Carvalho'yu yenerek şampiyon oldu.
Paralimpik sporcu Öner Bozbıyık, BC3 tek erkekler kategorisinde mücadele ettiği Boccia Dünya Kupası'nın Sao Paulo ayağında altın madalya kazandı.
Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonunun açıklamasına göre, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen organizasyonda finale yükselen Öner, ev sahibi ülkeden Mateus Carvalho'yu yenerek şampiyonluğa ulaştı.