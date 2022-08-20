Paralimpik milli yüzücü Koral Berkin Kutlu'nun adı Beylikdüzü'nün yeni tesisine verilecek

Dünya çapında sayısız başarı elde eden paralimpik milli yüzücü Koral Berkin Kutlu'nun adı Beylikdüzü'nde yeni açılacak spor tesisine verilecek. Berkin'in hikayesinin Beylikdüzü'ne ilham olacağını dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, başarılı sporcu ve ailesiyle İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde bir araya geldi. Çalık, Koral Berkin Kutlu Spor Tesisi ve Yüzme Havuzu'nda, Berkin gibi başarılı nice genç yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Doğuştan sağ kolu ve sol bacağı olmayan Berkin'in hikayesinin Beylikdüzü'ne ilham olacağını dile getiren Çalık, "Koral Berkin Kutlu Spor Tesisi ve Yüzme Havuzumuz onun umut veren başarılarını hafızamızda tutacak. Bu tesiste, Berkin gibi başarılı nice genç yetiştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"Her zaman başkalarına örnek olmayı hayal ettim" diyen İBB Spor Kulübü'nün başarılı sporcusu Kutlu ise spor tesisine isminin verilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in de eşlik ettiği ziyarette Çalık ayrıca, 21 farklı branşta sporcu yetiştirilen kompleksi gezerek antrenmanları izledi.

TESİS 30 AĞUSTOS'TA AÇILACAK

Yaşam Vadisi 3'üncü etapta, 2 bin 800 metrekarelik bir alanda hayata geçirilen Koral Berkin Kutlu Spor Tesisi ve Yüzme Havuzu'nda; açık ve kapalı olmak üzere 2 adet yarı olimpik yüzme havuzu, fitness salonu, tenis kortu, pilates, aerobik ve zumba salonu yer alıyor. Aynı zamanda hamam ve sauna gibi fonksiyonları da barındıran tesis, sosyal donatı alanlarıyla çok amaçlı bir kompleks olma özelliği de taşıyor. Tesis, 30 Ağustos'ta vatandaşın hizmetine açılacak.