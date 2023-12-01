Paralimpik Milli Voleybolcu Metin Öztürk, İş Makinelerinin Elektrik Tesisatıyla Uğraşıyor

Paralimpik milli voleybolcu Metin Öztürk, iş makinelerinin elektrik tesisatı ile tamir ve bakım işlerini yaparak örnek oluyor. Hem voleybol oynayan hem de mesleğini severek yapan Öztürk, engelli bireylere ilham veriyor.

İş makinelerinin elektrik tesisatı ile tamir ve bakım işlerini yapan paralimpik milli voleybolcu Metin Öztürk, hem azmi hem de çalışkanlığıyla örnek oluyor.

Ankara'da yaşayan 23 yaşındaki Metin Öztürk, paralimpik voleybol oynamanın yanı sıra eniştesinin vesilesiyle başladığı mesleğini de severek yapıyor.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, OSTİM'de çalıştığını belirterek, "Yaklaşık 5 yıldır iş makineleri elektrik ve tamir bakım işiyle uğraşıyorum. Kendi işimi yapıyorum." dedi.

Tamir işlerine küçük yaştan itibaren ilgi duyduğunu anlatan Metin Öztürk, "Bu iş eniştemin mesleği. Ablam evlendikten sonra eniştemle çalışmaya başladım. Daha önce de bu konuda el yatkınlığım vardı, araba tamiri yapıyordum. Eniştemin vesilesiyle başladım. Şu anda voleybolun yanı sıra bu işi yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Damar tıkanıklığı nedeniyle 1 yaşında sol diz altının ampüte edildiğini ve çocukluktan bu yana protez kullandığını söyleyen Öztürk, "Bu durum işime engel değil. Sanayi ortamı beni hiç zorlamadı. Yıllardır buradayım, herkesi tanıyorum. OSTİM esnafını seviyorum. Ailem gibi burası. Her dükkana gittiğimde ailem gibi karşılıyorlar. Bu, işimi düzgün yapmamdan kaynaklanıyor." diye konuştu.

İşini severek yaptığını vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti:

"Çok keyif aldığım bir iş. Ben şuna inanıyorum; hiçbir engel durumu çalışmaya engel değil. Çünkü herkes için bir iş vardır. Ben burayı seçtim. Daha rahat işler de olabilirdi ama ben bu mesleği sevdiğim için burada çalışıyorum. Hayata küsmesinler. Bu bizim suçumuz değil. Allah'tan gelen bir şey. Herkes dışarı çıksın. Herkes kendine göre bir iş bulabilir. Ben OSTİM'deyim. Daha rahat, masa başı bir iş olabilir. Bir insan en basitinden çim biçme işini bile yapabilir. Yeter ki sevsin, bu işi yapmak istesin."

"Herkes engelli adayı"

Metin Öztürk, çok fazla eve kapanma süreci yaşamadığını dile getirerek, "Ama engelli olup eve kapanan arkadaşlarım var. Ben onlara her zaman söylüyorum. Herkes engelli adayıdır. Utanacak, sıkılacak bir durum yok. Herkes evden dışarı çıksın. Hayat güzel, eğlensinler. Geçirdikleri ömrün tadını çıkarsınlar. Engelli olmak buna engel değil. Herkesin bu güzel yaşamın tadını çıkarması diliyorum." şeklinde konuştu.

Kent yaşamında engelli vatandaşların karşılaştığı zorluklara dikkati çeken Öztürk, kendisini en çok bazı insanların bakışlarının rahatsız ettiğini söyledi.

"Rahat bir şekilde şort giyip dışarda gezemezsin." diyen milli sporcu, "Çünkü insanların bakışları rahatsız ediyor. Ayrıca arabalarını kaldırımlara park ediyorlar. Hayatta bu zorluklarla da karşılaşıyoruz. Kimisi bu yüzden dışarı çıkmak istemiyor. Çünkü gezemiyor, tekerlekli sandalyesiyle kaldırıma çıkamıyor, inemiyor. Engellileri düşünmüyorlar." sözleriyle sitemini dile getirdi.

"5 yıldır milli takımda görev yapıyorum"

Yaklaşık 8 yıldır oturarak voleybol oynadığını anlatan Metin Öztürk, "Voleybolu seviyorum. Yeri geliyor işimden, vaktimden kısıyorum, voleybola gidiyorum. Güzel bir aktivite, herkesin spor yapmasını tavsiye ediyorum." dedi.

Beden eğitim öğretmeni Mehmet Yılmaz'ın vesilesiyle paralimpik voleybolla tanıştığını belirten Öztürk, "Elvankent'te spor salonunda eski milli takım hocamız Muhsin Zandi ile bu işe başladım. 5 yıldır milli takımda görev yapıyorum. Her hafta sonu düzenli antrenman yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Öztürk, voleybolun hayatına katkısıyla ilgili soruya "Farklı kültürler gördüm, farklı insanlar tanıdım. Hayatıma pozitif şeyler kattı. Yurt dışı turnuvalarına gidiyorum. Bilgimin üstüne bilgi ekledim. Ben bir biliyorsam, üç şey daha öğrendim diyebilirim. Voleybol oynayınca mutlu oluyorum. Antrenmana gelmeyi iple çekiyorum. Keyif alıyorum, stresim kalmıyor. Bana sıkıntılarımı unutturuyor. Salona girdiğim zaman farklı bir duyguya sahip oluyorum. Engelli bireyler evlerinden çıksınlar, spor yapsınlar. Çünkü hayat devam ediyor. Herkes hayal ettiği yere gelebilir, buna inanıyorum. Kimse engelliyim diye üzülmesin." yanıtını verdi.

"İki işi birden yapmak zor oluyor mu?" sorusunu üzerine ise milli sporcu, şunları söyledi:

"Zor oluyor. Çok fazla dinlenemiyorum. Normalde bir insanın cumartesi-pazar günleri dinlenmesi gerekiyor. Ancak ben sevdiğim için hayatımdan bazı fedakarlıklar yapıp, buraya geliyorum. Sporu da iş olarak görüyorum. Çünkü orası da benim bir işim. İnsan yaptığı herhangi bir şeyi işi olarak görmezse, onu profesyonelce yapamaz. Buna inanıyorum. Orası da burası da işim. İkisini de en güzel şekilde yapmaya çalışıyorum. Herkes işini, elinden geldiğince en iyi şekilde yapmaya çalışsın."

Metin Öztürk, Dünya Engelliler Günü'ne ilişkin de "İnşallah engellilere daha güzel imkanlar sunulur. Zaten bir insan hayata yarım başlamış, onu tamamlamak insanlığın elinde." değerlendirmesinde bulundu.