Paralimpik milli sporcular depremzede çocuklarla buluştu

Paralimpik oyunlarda Türkiye'yi temsil eden milli masa tenisçiler, depremzedelerin yerleştirildiği yurtta çocuklarla antrenman yaptı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremden doğrudan etkilenen 10 ilden gelen afetzedeler Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarına yerleştiriliyor. Depremzedelerin konakladığı yurtlarda hem temel ihtiyaçlar hem de sosyal imkanlar karşılanıyor.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Kampüsünde erkek ve kız yurtlarında misafir edilen depremzedeleri Paralimpik milli masa tenisçiler ziyaret etti. Raketleri ellerinde tesis içerisinde hazırlanan masa tenisi odasına gelen depremzede çocuklar milli masa tenisçiler ile antrenman yaptı.

"İçlerinde çok yetenekli olanlar var"

Çocuklar arasında masa tenisinde yetenekli olanların bulunduğunu belirten 2020 Tokyo Paralimpik Masa Tenisi Şampiyonu Abdullah Öztürk, "Depremzede kardeşlerimizin yanına geldik. Birlikte masa tenisi oynayıp zaman geçirdik. Aralarında masa tenisini bilenler varmış. Güzel keyifli bir organizasyon oldu. Biz bundan sonraki süreçte de buradaki kardeşlerimize elimizden gelen her türlü desteği sağlayacağımızın sözünü verdik. İçlerinde çok yetenekli olanlar var, masa tenisi sporuna başlatacaklarımız var" ifadelerini kullandı.

"Bizi gördükten sonra masa tenisine sevgileri ve hevesi artar"

Milli sporcu olarak çocuklara örnek olmak ve spora teşvik etmeyi amaçladıklarını belirten Paralimpik Milli Masa Tenisçi Nesim Turan, "Öncelikle Türk milletinin başı sağ olsun. Asrın felaketi denilebilecek bir felaket yaşadı ülkemiz. Bu süreci el ele atlatmayı umuyoruz. Ölen vatandaşlarımızın mekanları cennet olsun. Bugün de buraya bu sürecin en kıymetlilerini görmeye geldik. Çocuklar deyince akan sular duruyor. Hepimiz için durması lazım. Dünya ve gelecek onların. Bizlerde onların geleceğinde bir yer alabildiysek, yüzlerindeki tebessüme sebep olabildiysek ne mutlu bize. Spora meyilli olan birkaç arkadaşa denk geldik. Belki bizi gördükten sonra masa tenisine sevgileri ve hevesi artar. Biz de onların hayatına dokunmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA