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Paralimpik Judo Milli Takımı Sporcusu Onur Taştan, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda madalya için mücadele edecek

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Babasının tavsiyesi üzerine judoya başlayan Paralimpik Judo Milli Takımı'nın ağır sıklet sporcusu Onur Taştan, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda madalya için mücadele edecek. Taştan, çalışmalarının iyi geçtiğini belirterek hedefinin altın madalya olduğunu söyledi.

Babasının tavsiyesi üzerine judoya başlayan Paralimpik Judo Milli Takımı'nın ağır sıklet sporcusu Onur Taştan, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda madalya için mücadele edecek.

Fransa'nın başkenti Paris'te başlayan ve 8 Eylül'e kadar sürecek oyunlarda Onur Taştan, judo J1 + 90 kiloda tatamiye çıkacak.

Onur Taştan, AA muhabirine, çalışmalarının oldukça iyi geçtiğini söyledi.

Evli ve bir çocuk babası olduğunu belirten milli judocu, "Anne ve babam tekvando antrenörü olduğu için spora bu alanda başladım. Görme engelim ilerleyince arayışa girdik. Babamın tavsiyesi ile judoya başladım. İyi ki başlamışım, keşke daha önce başlasaydım." dedi.

"Şampiyonluk için elimizden geleni yapıyoruz"

Hedefleri bulunduğuna işaret eden Onur, "Avrupa ve dünyada üçüncülüğüm, grand prixlerde ikinciliğim var. Bir önceki olimpiyata sakatlık yaşadığım için gidemedim. Kısmet bu olimpiyataymış. Hedefimiz yüksek, olimpiyatta altın madalya almak istiyorum." diye konuştu.

Çok iyi hazırlandığını dile getiren Onur, "Antrenmanlarımızı oldukça yoğun yaptık. Şampiyonluk için elimizden geleni yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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