Paralimpik Judo Milli Takımı Paris Oyunları'na Hazırlanıyor

Paralimpik Judo Milli Takımı, 2024 Paris Oyunları'na yönelik hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen kamp, Judo Milli Takımı Teknik Direktörü Haldun Efemgil öncülüğünde 30 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Efemgil, AA muhabirine, olimpiyat hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki ikinci kamplarına başladıklarını söyledi.

Kampın iyi başladığını dile getiren Efemgil, "Olimpiyatlar için kamp yapıyoruz. 30 sporcu, 4 teknik ekip, 2 de sağlık ekibimiz var. Kampımız 19 Ocak'a kadar devam edecek. 30 Ocak'ta sporcularımızla 3. kampımızda bir araya geleceğiz. İstediğimiz verimi alacağımıza inanıyoruz. Olimpiyatlar öncesinde önümüzde 3 müsabaka var. Onlarda başarılı olup olimpiyatlara hazır gitmek istiyoruz." dedi.

Efemgil, günde çift antrenmanla çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.