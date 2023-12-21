Paralimpik Judo Milli Takımı Paris 2024 Oyunları'na Hazırlanıyor

Paralimpik Judo Milli Takımı'nın Paris 2024 Oyunları'na yönelik Kastamonu'da gerçekleştirdiği kamp devam ediyor.

Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Paralimpik Judo Milli Takımı Antrenörü İlknur Kobaş Tepe, bu yıl ilk defa çalıştırdığı milli takımı olimpiyatlara hazırladıklarını belirti.

Kampın verimli geçtiğini ifade eden Tepe, "Kondisyon kampında çalışmalarımız davam ediyor. Çalışmalar güzel ve keyifli gidiyor. Sporcularımız istekli." dedi.

Sporcuların performansından memnun olduğunu anlatan Tepe, "Yaşamlarını da çok güzel idame ettirebiliyorlar. Farklı bir dünyaları var. Farklı gözle görüyorlar. Çok güzel gönülleri var. Tecrübe olarak deneyimliyoruz. Onlarla birlikte yaşıyoruz. Bizden farklı değiller. Günde 3 antrenman yapıyoruz. Teknik, taktik çalışıyoruz. Şubat ayında Almanya'da turnuvamız var. Mart ayından sonra da daha yoğun çalışma temposuna gireceğiz." diye konuştu.

Kampın 26 Aralık Salı günü sona ereceğini aktaran Tepe, ocak ayında tekrar kampa gireceklerini sözlerine ekledi.