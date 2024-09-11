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Paralimpik Halterci Nazmiye Muratlı Hatay'da Coşkuyla Karşılandı

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan Nazmiye Muratlı, memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde coşkuyla karşılandı. Muratlı, Dünya Şampiyonası'na katılarak şampiyonluk hedeflediğini belirtti.

FRANSA'nın başkenti Paris'te düzenlenen Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para halterde 45 kiloda 108 kilo kaldırarak bronz madalya kazanan Nazmiye Muratlı, memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde coşkuyla karşılandı.

Para halterde 108 kilo kaldırarak dünya üçüncüsü olan milli halterci Nazmiye Muratlı, eşi ve aynı zamanda antrenörü Muhsin Muratlı, yaşadıkları Dörtyol ilçesine gelişinde otoyol gişelerinde çiçeklerle ve coşkuyla karşılandı. Yapılan coşkulu karşılama sonrası milli sporcu Nazmiye Muratlı'nın elde ettiği üçüncülük başarısı, düzenlenen konvoy eşliğinde kutlandı. Londra 2012 ve Rio 2016'da Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olan ve Paris 2024 Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda da kadınlar 45 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu, 3 madalya kazanan ilk para halterci olarak da tarihe geçti.

Milli sporcu Nazmiye Muratlı, 2005 yılından itibaren bu sporu yaptığını, 2007 yılında Avrupa şampiyonluğu ardından üst üste 2012 ve 2016 yılında rekor kırarak 2 altın madalya kazanarak Türk bayrağını göndere çektirdiğini ve 2021 yılında şampiyonaya sayılı günler kala yaşadığı sakatlık nedeniyle şampiyonadan çekilmek zorunda kaldığını belirterek, en son katıldığı Paris 2024 Olimpiyatlarında bronz madalya alarak üçüncülüğü elde ettiğini belirtti.

HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Milli Sporcu Nazmiye Muratlı, "Hedefim bir yıl sonra yapılması planlanan Dünya Şampiyonası'na katılmak ve şampiyonluğu tekrardan ülkeme kazandırmak istiyorum. Çünkü şampiyonalarda ay yıldızlı bayrağımızı şampiyonluk kürsüsüne çıkarak İstiklal Marşımızla birlikte göndere çektirmekten ve üçüncülük madalyasını ülkemize getirmekten ötürü de mutluluk duyuyorum. Sağlığım elverdiği sürece de bu sporu yapmaya devam edeceğim. Başarımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarken, vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun diyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Dünya Şampiyonası Dörtyol Muratlı Dünya Paris Hatay

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