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Para Yüzme Gelişim Kampı İstanbul'da devam ediyor

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Para Yüzme Gelişim Kampı İstanbul'da devam ediyor

Para Yüzme Gelişim Kampı İstanbul'da devam ediyor.

İSTANBUL (AA) - Para Yüzme Gelişim Kampı İstanbul'da devam ediyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre Başakşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kamp Eğitim Merkezinde düzenlenen kamp 18 yaş altı sporcu ve antrenörler katılıyor.

Kampta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında yüzme yarışları yapıldı. Ukrayna Milli Takımı'ndan 7 sporcunun da katıldığı yarışlara 50 sporcu yarıştı.

Yarış sonunda sporculara madalya ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kamp 26 Nisan tarihinde sona erecek.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Bedensel Engelliler, İstanbul, Türkiye, Yüzme, Spor, Haberler

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