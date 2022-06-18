Para Yüzme Dünya Şampiyonası sona erdi Portekiz'in Madeira Adası'nda düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası sona erdi. Portekiz'in Madeira Adası'nda düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası sona erdi. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Madeira Olimpik Yüzme Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcular, 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı. 60 ülkeden 509 sporcunun katıldığı şampiyonada Sümeyye Boyacı altın, Sevilay Öztürk 2 gümüş, Koral Berkin Kutlu ise 2 bronz madalya elde etti. Organizasyonda Elif İldem dördüncü, Emine Avcu ise beşinci oldu. AA / Fatih Gazioğlu - Spor Dünya Şampiyonası Portekiz Türkiye Spor Haberler

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