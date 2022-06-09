Para Yüzme Dünya Şampiyonası, Portekiz'de yapılacak - Haberler

Para Yüzme Dünya Şampiyonası, Portekiz'de yapılacak Para Yüzme Dünya Şampiyonası, Portekiz'de gerçekleştirilecek. Para Yüzme Dünya Şampiyonası, Portekiz'de gerçekleştirilecek. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 12-18 Haziran tarihlerinde Madeira Adası'nda düzenlenecek. Paralimpik oyunlarından sonra en büyük para yüzme organizasyonu olan şampiyonaya 70 ülkeden yaklaşık 600 sporcu katılacak. Paralimpik Oyunları için kota puanlarını doğrudan etkileyen şampiyonada Türkiye'yi 3 farklı kategoride 6 sporcu temsil edecek. Bugün Portekiz'e hareket edecek milli takımda şu isimler yer alıyor: Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Elif İldem, Koral Berkin Kutlu, Emine Avcu ve Meryem Nur Tunuğ. AA / Muhammed Boztepe - Spor Dünya Şampiyonası Portekiz Türkiye Spor Haberler

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