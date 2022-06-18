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Bakan Kasapoğlu'ndan para yüzme milli takımına tebrik

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bakan Kasapoğlu'ndan para yüzme milli takımına tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Yüzme Milli Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Yüzme Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Portekiz'de 12-18 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 1 altın 2 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplam 5 madalya kazanan Yüzme Milli Takımı'nı yayımladığı mesaj ile tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

"Portekiz'in Madeira Adasında düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 5 madalya ile ülkemizi gururlandıran Yüzme Milli Takımımızı kutluyorum. Türk bayrağını gururla temsil eden Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Koral Berkin Kutlu, Emine Avcu, Elif İldem ve Meryem Nur Tunuğ kardeşlerimi gösterdikleri mücadeleden ötürü tebrik ediyor, başarıda emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Dünya Şampiyonası Portekiz Spor Haberler

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