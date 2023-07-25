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Para Yüzme Dünya Şampiyonası İngiltere'de Yapılacak

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Para Yüzme Dünya Şampiyonası, 31 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde İngiltere'de yapılacak. Şampiyonada Türkiye'yi Sevilay Öztürk, Sümeyye Boyacı, Elif İldem, Meryem Nur Tunuğ ve Umut Ünlü temsil edecek.

Para Yüzme Dünya Şampiyonası, 31 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde İngiltere'de yapılacak.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, organizasyon, Manchester Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 70 ülkeden 600'den fazla para yüzücünün katılması beklenen şampiyona, gelecek yıl Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Paralimpik Oyunları'ndan önceki son Dünya Şampiyonası olacak.

Şampiyonada Türkiye'yi Sevilay Öztürk (S5), Sümeyye Boyacı (S5), Elif İldem (S1), Meryem Nur Tunuğ (S5) ve Umut Ünlü (S3) temsil edecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Dünya Şampiyonası Türkiye England Spor Haberler

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