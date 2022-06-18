Para Yüzme Dünya Şampiyonası Milli sporcu Koral Berkin Kutlu, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda ikinci kez bronz madalya elde etti. Milli sporcu Koral Berkin Kutlu, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda ikinci kez bronz madalya elde etti. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Madeira Adası'nda düzenlenen organizasyonda Koral Berkin Kutlu, 100 metre serbest stil S5 kategorisinde 1.15.12'lik derecesiyle bronz madalya kazandı. Koral Berkin, organizasyonda 200 metre serbest stil S5 kategorisinde de bronz madalyaya ulaşmıştı. AA / Fatih Gazioğlu - Spor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Para Yüzme Dünya Şampiyonası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.