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Para Yüzme Dünya Şampiyonası

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Para Yüzme Dünya Şampiyonası

Milli sporcu Koral Berkin Kutlu, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Milli sporcu Koral Berkin Kutlu, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Madeira Adası'nda devam eden organizasyonda, Koral Berkin Kutlu 200 metre serbest S5 kategorisinde 2.41.56'lık derecesiyle bronz madalya kazandı.

Organizasyon yarın sona erecek.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Dünya Şampiyonası Portekiz Spor Haberler

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