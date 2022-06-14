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Para Yüzme Dünya Şampiyonası

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Para Yüzme Dünya Şampiyonası

Milli sporcu Sevilay Öztürk, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre kelebek S5 kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Milli sporcu Sevilay Öztürk, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre kelebek S5 kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Madeira Adası'nda devam eden organizasyonda Sevilay, 50 metre kelebek S5 kategorisinde 44.38 saniyelik derecesiyle dünya ikincisi oldu.

Sevilay, 50 metre sırtüstünde 44.45 saniyelik derecesiyle de gümüş madalya almıştı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

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