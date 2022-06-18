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Para Triatlon Dünya Kupası'nın İspanya etabı yarın başlayacak

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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Para Triatlon Dünya Kupası'nın İspanya etabı yarın başlayacak

Milli sporcu Uğurcan Özer, yarın İspanya'da başlayacak Para Triatlon Dünya Kupası etabında mücadele edecek.

Milli sporcu Uğurcan Özer, yarın İspanya'da başlayacak Para Triatlon Dünya Kupası etabında mücadele edecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, Coruna kentinin ev sahipliğinde 11 ülkenin yer alacağı organizasyon, TSİ 10.00'da başlayacak.

Sporcular, 3 etap (750 metre yüzme, 20 km bisiklet ve 5 km koşu) sonunda yarışmayı tamamlayacak.

Başantrenör Mert Onaran ve TBESF Disiplin Kurulu Üyesi Semih Demirel ile Coruna'da bulunan Uğurcan Özer, dünya sıralamasında yerini yükseltmek istediğini belirterek, "Hocam ile iyi hazırlandık. Çalışmalarımın karşılığını alacağımı düşünüyorum. Sıralamalar için iki yarışım eksik ve şu an dünya 19'uncusuyum. Puanlama için iki eksik yarışımı tamamlayarak sıralamada ilk 10'da yer almak istiyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

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