Para triatlet Uğurcan Özer İtalya'da altın madalya kazandı

Para triatlet Uğurcan Özer, Dünya Kupası'nın İtalya ayağında altın madalya elde etti.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Taranto kentindeki organizasyonda birinci olan Uğurcan Özer, tarihi bir başarıya imza attı.

Milli para triatlet, Fransa'da yapılacak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılım için büyük bir avantaj yakaladı.