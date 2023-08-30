Para Tekvando Paris Grand Prix'inde Milli Sporcular 5 Madalya Kazandı

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren Para Tekvando Paris Grand Prix'inde Türk milli sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti. Alican Özcan ve Fatih Çelik altın, Gamze Gürdal gümüş, Meryem Betül Çavdar ve Seçil Er ise bronz madalya kazandı.