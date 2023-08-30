Para Tekvando Paris Grand Prix'inde Milli Sporcular 5 Madalya Kazandı
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Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren Para Tekvando Paris Grand Prix'inde Türk milli sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti. Alican Özcan ve Fatih Çelik altın, Gamze Gürdal gümüş, Meryem Betül Çavdar ve Seçil Er ise bronz madalya kazandı.
Para Tekvando Paris Grand Prix'inde milli sporcular, 5 madalya elde etti.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamada, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren organizasyonda Türkiye'nin 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya aldığı belirtildi.
Organizasyonda 58 kiloda Alican Özcan'ın ve 70 kiloda Fatih Çelik'in altın, 57 kiloda Gamze Gürdal'ın gümüş, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar'ın ve 65 kiloda Seçil Er'in bronz madalya kazandığı kaydedildi.