Para Okçuluk Milli Takımı İstanbul'da kampa giriyor

Para Okçuluk Milli Takımı, Riva'daki Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenecek kamp için yarın İstanbul'a gidiyor. Kampta yer alacak sporcular da açıklandı. Para Milli Takım Antrenörü Gülüşen Güler, hedeflerinin 2024 Paris Paralimpik Oyunları için kota almak olduğunu söyledi.

Para Okçuluk Milli Takım kampı yarın İstanbul'da başlayacak.

Kamp, 12-25 Haziran tarihlerinde Riva'daki Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenecek.

Kampta yer alacak sporcular şunlar:

Klasik Yay Erkekler: Sadık Savaş, Yavuz Papağan,

Klasik Yay Kadınlar: Merve Nur Eroğlu, Yağmur Şengül

Makaralı Yay Erkekler: Erdoğan Aygan, Murat Turan

Makaralı Yay Kadınlar: Sevgi Yorulmaz, Öznur Cüre

W1 Erkekler: Yiğit Caner Aydın, Bahattin Hekimoğlu

W1 Kadınlar: Nil Mısır

Güler: "Hedefimiz 2024 Paris Paralimpik Oyunları için kota almak"

Para Milli Takım Antrenörü Gülüşen Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, paralimpik okçuların sene başı itibarıyla Türkiye Okçuluk Federasyonunun bünyesine katıldığını anımsattı.

Paralimpik okçuları bünyelerine kattıkları için mutlu olduklarını belirten Güler, "Hepsi dünya ve Avrupa dereceleri olan sporcularımız. Paralimpik sporcularımızın durumu son derece iyi." ifadelerini kullandı.

Gülüşen Güler, Çekya'da yapılan Avrupa Kupası'nda 9 madalya aldıklarını anımsatarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Temmuz'da Çekya'da yapılacak Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Dünya Şampiyonası'nda derecenin haricinde hedefimiz 2024 Paris Paralimpik Oyunları için kota almak. Umarım eksiksiz bir şekilde oraya katılırız. Ağustos ayında da Hollanda'da Avrupa Şampiyonası var. Orada da büyük dereceler bekliyoruz. İnşallah başarılarımız artarak devam edecek."