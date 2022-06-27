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Para Okçuluk Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor

AA - Emre Doğan - Spor
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Para Okçuluk Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor

İtalya'nın başkenti Roma'da 2-8 Ağustos'ta düzenlenecek Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, hazırlıklarını Okçular Vakfı Beyoğlu Tesisleri'nde sürdürüyor.

İtalya'nın başkenti Roma'da 2-8 Ağustos'ta düzenlenecek Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, hazırlıklarını Okçular Vakfı Beyoğlu Tesisleri'nde sürdürüyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, 14 sporcu ve 4 antrenörün yer aldığı kamp çalışmalarının 1 Temmuz'a kadar süreceği belirtildi.

Yoğun bir tempoda geçen kampta sporcuların, fiziksel, teknik ve psikolojik çalışmalar yaptığı aktarıldı.

Milli sporcuların Roma'daki şampiyonanın ardından 8-13 Ağustos'ta 2022 Konya İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele edeceği ifade edildi. Kamp sürecinin asıl hedefinin ise 2023 yılındaki olimpiyat kota yarışmalarında, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılım hakkına sahip olmak ve bu organizasyonda altın madalya kazanmak olduğu kaydedildi.

AA / Emre Doğan - Spor

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