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Para Okçuluk Dünya Şampiyonası yarın Çekya'da başlayacak

Spor Haberleri

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası yarın Çekya'da başlayacak.

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası yarın Çekya'da başlayacak.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 17-23 Temmuz tarihlerinde Pilsen kentinde yapılacak.

55 ülkeden toplam 295 sporcunun katılacağı organizasyon, resmi antrenman atışları, malzeme kontrolü ve takım yöneticileri toplantısıyla yarın başlayacak.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Dünya Şampiyonası Türkiye Çekya Spor Haberler

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