Para Okçuluk Dünya Şampiyonası yarın Çekya'da başlayacak
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Para Okçuluk Dünya Şampiyonası yarın Çekya'da başlayacak.
Para Okçuluk Dünya Şampiyonası yarın Çekya'da başlayacak.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 17-23 Temmuz tarihlerinde Pilsen kentinde yapılacak.
55 ülkeden toplam 295 sporcunun katılacağı organizasyon, resmi antrenman atışları, malzeme kontrolü ve takım yöneticileri toplantısıyla yarın başlayacak.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor