Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda 5 Milli Sporcu Paris 2024 Paralimpik Oyunları İçin Kota Elde Etti

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda yapılan bireysel elemeler sonucunda 5 milli sporcu, 2024 Paris Paralimpik Oyunları için kota elde etti. Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, erkeklerde Yavuz Papağan ve Sadık Savaş, kadınlarda ise Yağmur Şengül paralimpik oyunları kotası aldı. Makaralı yay kategorisinde ise Öznur Cüre ve Bahattin Hekimoğlu Paris 2024'e katılmaya hak kazandı. Merve Nur Eroğlu ve Sevgi Yorulmaz ise kota mücadelelerini yarın sürdürecek.