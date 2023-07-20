Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda 5 Milli Sporcu Paris 2024 Paralimpik Oyunları İçin Kota Elde Etti
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Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda yapılan bireysel elemeler sonucunda 5 milli sporcu, 2024 Paris Paralimpik Oyunları için kota elde etti. Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, erkeklerde Yavuz Papağan ve Sadık Savaş, kadınlarda ise Yağmur Şengül paralimpik oyunları kotası aldı. Makaralı yay kategorisinde ise Öznur Cüre ve Bahattin Hekimoğlu Paris 2024'e katılmaya hak kazandı. Merve Nur Eroğlu ve Sevgi Yorulmaz ise kota mücadelelerini yarın sürdürecek.
Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda bireysel elemeler sonucu 5 milli sporcu, 2024 Paris Paralimpik Oyunları için kota elde etti.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çekya'nın Pilsen kentinde düzenlenen organizasyonda, klasik yay açık kategorisinde erkeklerde Yavuz Papağan ve Sadık Savaş, kadınlarda ise Yağmur Şengül paralimpik oyunları kotası aldı.
Makaralı yay kadınlar açık kategorisinde Öznur Cüre, W1 erkekler açık kategorisinde de Bahattin Hekimoğlu Paris 2024'e katılmaya hakkı kazandı.
Şampiyonada yarın milli sporculardan Merve Nur Eroğlu ve Sevgi Yorulmaz kota mücadelelerini sürdürecek.