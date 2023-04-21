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Para Okçuluk Bahar Kupası, Antalya'da düzenlenecek

Para Okçuluk Bahar Kupası, Antalya'da düzenlenecek

Spor Haberleri

2023 Para Okçuluk Bahar Kupası yarışması, Antalya'da gerçekleştirilecek.

2023 Para Okçuluk Bahar Kupası yarışması, Antalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, 24-25 Nisan tarihlerinde Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenecek.

Müsabakalar, Dünya Okçuluk Federasyonu yarışma talimatı doğrultusunda klasik yay açık, makaralı yay açık ve W1 kategorilerinde yapılacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

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