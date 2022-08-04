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Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası

Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, başarılı sonuçlar almaya devam ediyor.

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İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, başarılı sonuçlar almaya devam ediyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, şampiyonada bireysel elemeler gerçekleştirildi.

Milli sporcular, takım müsabakalarının ardından bireyselde de 8 kategoride madalya maçına çıkma hakkı elde etti.

Ay-yıldızlılar, 6 Ağustos'ta bireyselde 4 altın ve 4 bronz olmak üzere 8 madalya müsabakasına çıkacak. Milli okçulardan Öznur Cüre, Yavuz Papağan, Nil Mısır ve Yigit Caner Aydın altın; Bülent Korkmaz, Merve Nur Eroğlu, Fatma Danabaş ve Bahattin Hekimoğlu ise bronz madalya için mücadele edecek.

Şampiyonada yarın takım madalya müsabakaları yapılacak.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

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