Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası, İtalya'nın başkenti Roma'da devam ediyor. Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası, İtalya'nın başkenti Roma'da devam ediyor. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, takım müsabakalarında elemeler gerçekleştirildi. Milliler, 5 Ağustos Cuma günü 4 altın ve 4 bronz olmak üzere 8 kategoride madalya müsabakasına çıkacak. Yarın bireysel elemelerin gerçekleştirileceği şampiyona, 6 Ağustos'ta sona erecek. Spor AA / Halil İbrahim Avşar İtalya Roma Spor Haberler

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