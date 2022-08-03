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Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası

Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası

Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası, İtalya'nın başkenti Roma'da devam ediyor.

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Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası, İtalya'nın başkenti Roma'da devam ediyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, takım müsabakalarında elemeler gerçekleştirildi.

Milliler, 5 Ağustos Cuma günü 4 altın ve 4 bronz olmak üzere 8 kategoride madalya müsabakasına çıkacak.

Yarın bireysel elemelerin gerçekleştirileceği şampiyona, 6 Ağustos'ta sona erecek.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

İtalya Roma Spor Haberler

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