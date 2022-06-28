Para milli atletlerden Tunus'ta 5 madalya Türkiye, 16. Para Atletizm Tunus Grand Prix'sinde 3'ü altın 5 madalya kazandı. Türkiye, 16. Para Atletizm Tunus Grand Prix'sinde 3'ü altın 5 madalya kazandı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, yarışmanın ilk gününde 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti. Yüksek atlamada 1.93'lük derecesiyle Türkiye rekoru kıran Abdullah Ilgaz, altın madalyanın sahibi olurken, Gökhan Akın üçüncülük kürsüsüne çıktı. Erkekler cirit atmada yarışan Muhammet Khalvandi, 51.33 metre ile kürsünün zirvesinde yer aldı. Kadınlar 400 metrede Zübeyde Süpürgeci, 1.01.13'lük derecesiyle birinci olurken, Zeynep Acet ise 1.08.20 ile yarışı ikinci sırada bitirdi. Yarışma yarın sona erecek. AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Atletizm Türkiye Tunus Spor Haberler

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