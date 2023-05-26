Para milli atıcılar WSPS Dünya Kupası'nda 9. oldu

Para atıcılıkta WSPS Dünya Kupası, Güney Kore'de devam ediyor Para milli atıcılar Savaş Üstün ve Suzan Çevik, Güney Kore'de düzenlenen WSPS Dünya Kupası'nda 9. oldu.

Para milli atıcılar Savaş Üstün ve Suzan Çevik, Güney Kore'de düzenlenen WSPS Dünya Kupası'nda 9. oldu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Changwon kentindeki organizasyonda 10 metre havalı tüfek ayakta karışık takım (R10) SH1 kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Savaş Üstün ve Suzan Çevik, 599.4 puanla sıralama müsabakalarını 9. tamamladı.

Milli para atıcıların, olimpiyat oyunlarına kota alabilmek için 9 kategoride mücadele ettiği organizasyon, 31 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.