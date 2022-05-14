Para masa tenisinde Slovenya Açık Turnuvası sona erdi - Haberler

Para masa tenisinde Slovenya Açık Turnuvası sona erdi
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Para masa tenisinde Slovenya Açık Turnuvası tamamlandı.
Para masa tenisinde Slovenya Açık Turnuvası tamamlandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Para Masa Tenisi Milli Takımı, Slovenya'da 37 ülkeden 339 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonu 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 8 madalyayla tamamladı.
Madalya kazanan milli sporcular şunlar:
Çiftler Karışık Kategori 20
Altın madalya: Merve Cansu Demir
Çift Kadınlar Kategori 20
Altın madalya: Merve Cansu Demir ve Neslihan Kavas
Tek Kadınlar Kategori 9
Gümüş madalya: Neslihan Kavas
Tek Kadınlar Kategori 7
Gümüş madalya: Kübra Korkut
Çift Erkekler Kategori 4
Bronz madalya: Abdullah Öztürk ve Nesim Turan
Tek Kadınlar Kategori 10
Bronz madalya: Merve Cansu Demir
Çift Erkekler Kategori 8
Bronz madalya: Abdullah Öztürk ve Nesim Turan
(Not: Bu kategoride sporcuların her birine madalya verilmiştir)