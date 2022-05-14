Para masa tenisinde Slovenya Açık Turnuvası sona erdi - Haberler

Para masa tenisinde Slovenya Açık Turnuvası tamamlandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Para Masa Tenisi Milli Takımı, Slovenya'da 37 ülkeden 339 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonu 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 8 madalyayla tamamladı.

Madalya kazanan milli sporcular şunlar:

Çiftler Karışık Kategori 20

Altın madalya: Merve Cansu Demir

Çift Kadınlar Kategori 20

Altın madalya: Merve Cansu Demir ve Neslihan Kavas

Tek Kadınlar Kategori 9

Gümüş madalya: Neslihan Kavas

Tek Kadınlar Kategori 7

Gümüş madalya: Kübra Korkut

Çift Erkekler Kategori 4

Bronz madalya: Abdullah Öztürk ve Nesim Turan

Tek Kadınlar Kategori 10

Bronz madalya: Merve Cansu Demir

Çift Erkekler Kategori 8

Bronz madalya: Abdullah Öztürk ve Nesim Turan

(Not: Bu kategoride sporcuların her birine madalya verilmiştir)