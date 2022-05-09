Para masa tenisinde Fransa Açık Turnuvası sona erdi

Para masa tenisinde Fransa Açık Turnuvası tamamlandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Para Masa Tenisi Milli Takımı, Fransa'nın Saint-Quentin kentinde 32 ülkeden 206 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonu 5 altın, 6 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 15 madalyayla tamamladı.

Madalya kazanan milli sporcular şunlar:

Tek erkekler kategori 4

Altın madalya: Abdullah Öztürk

Gümüş madalya: Nesim Turan

Tek erkekler kategori 5

Bronz madalya: Ali Öztürk

Tek kadınlar kategori 7

Altın madalya: Kübra Korkut

Tek kadınlar kategori 9

Altın madalya: Neslihan Kavas

Tek kadınlar kategori 10

Gümüş madalya: Merve Cansu Demir

Tek kadınlar kategori 3

Bronz madalya: Hatice Duman

Tek kadınlar kategori 4

Bronz madalya: İrem Oluk

Çift kadınlar kategori 14

Gümüş madalya: Kübra Korkut

Çift kadınlar kategori 20

Gümüş madalya: Merve Cansu Demir-Neslihan Kavas

Çift erkekler kategori 8

Altın madalya: Abdullah Öztürk-Nesim Turan

Çiftler karışık kategori 7

Bronz madalya: Abdullah Öztürk-Nergiz Altıntaş

Çiftler karışık kategori 10

Gümüş madalya: Nesim Turan-İrem Oluk

Çiftler karışık kategori 17-20

Altın madalya: Neslihan Kavas

Gümüş madalya: Merve Cansu Demir