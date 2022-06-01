Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, İstanbul'da düzenlenecek - Haberler

Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, İstanbul'da düzenlenecek
AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek Yavuz Kocaömer Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'na, 5-7 Haziran'da İstanbul ev sahipliği yapacak.
Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek Yavuz Kocaömer Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'na, 5-7 Haziran'da İstanbul ev sahipliği yapacak.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamada, Bayrampaşa'da düzenlenecek organizasyona, il şampiyonaları sonrası 53 ilden 140 kulübün katılım hakkı elde ettiği belirtildi.
Şampiyonaya 200 sporcunun katılım göstereceği kaydedildi.
AA / Erkan Tiryaki - Spor