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Para masa tenisi: Fransa Açık Turnuvası

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Para masa tenisi: Fransa Açık Turnuvası

Fransa'da düzenlenen Fransa Açık Turnuvası'nda 7 milli sporcu ana tabloya kaldı.

Fransa'da düzenlenen Fransa Açık Turnuvası'nda 7 milli sporcu ana tabloya kaldı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Saint-Quentin kentinde düzenlenen organizasyonda müsabakalar başladı.

İlk gün yapılan maçlarda, milli para masa tenisi sporcuları, Ali Öztürk, Hamza Çalışkan, Abdullah Öztürk, Süleyman Vural, Nesim Turan, Hatice Duman ve İrem Oluk rakiplerini eleyerek ana tabloya kalmaya hak kazandı.

İlk iki müsabakasını kazanan Neslihan Kavas, Merve Cansu Demir ve Kübra Korkut'un müsabakaları yarın da sürecek.

İki maçını kaybeden Nergiz Altıntaş ise gruptan çıkamadı.

Milli sporcuların maçları yarın da sürecek.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

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