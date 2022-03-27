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Para masa tenisi: Costa Brava Spanish Open Turnuvası

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Para masa tenisi: Costa Brava Spanish Open Turnuvası

Para masa tenisinde İspanya'nın ev sahipliği yaptığı Costa Brava Spanish Open Turnuvası'nda özel sporcular, 4 altın ve bir bronz madalya elde etti.

Para masa tenisinde İspanya'nın ev sahipliği yaptığı Costa Brava Spanish Open Turnuvası'nda özel sporcular, 4 altın ve bir bronz madalya elde etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Katalonya'nın Costa Brava bölgesinde düzenlenen organizasyonda Para Masa Tenisi Milli Takımı'ndan tek kadınlarda Ebru Acer altın, Lara Samsunlu ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Karışık takımda Sümeyra Türk, Güney Koreli takım arkadaşı Kim Bogyeom ile altın madalyaya uzandı.

Çift kadınlarda ise Ebru Acer-Sümeyra Türk ikilisi, altın madalya kazandı.

Açıklamada federasyon, 2024 Paris Paralimpik Oyunları yolunda milli sporculara başarılar diledi.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Bronz Madalya, Costa Brava, İspanya, Milli, Spor, Haberler

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