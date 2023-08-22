Para Kürek Milli Takımı İstanbul'da kampa başladı

Para Kürek Milli Takımı'nın ilk kampı İstanbul'da gerçekleştirildi. Kadınlar tek çifte ve mix iki çifte kategorilerinde sporcular yer aldı. Milli Takım antrenörleri eşliğinde yapılan kamp, 31 Ağustos'ta sona erecek.

Para Kürek Milli Takımı'nın ilk kampı İstanbul'da başladı.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Haliç Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen kampa kadınlar tek çifte (PR2W1X) kategorisinde Nurşen Şen, mix iki çifte (PR3MIX2X) kategorisinde de Yurdagül Dinanet ile Ufuk Bulut katıldı.

Milli Takım antrenörleri Nuri Topsakal ve Orkun Pelvan gözetiminde yapılan kamp, 31 Ağustos'ta sona erecek.