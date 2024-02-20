Para Kürek Milli Takımı Avrupa Salon Kürek Şampiyonası'nda yarışacak
Para Kürek Milli Takımı, tarihinde ilk kez Avrupa Salon Kürek Şampiyonası'nda yarışacak. Hazırlıklarını tamamlayan kürek sporcuları, Prag'da bir ilk için mücadele edecek.
Para Kürek Milli Takımı, tarihinde ilk kez Avrupa Salon Kürek Şampiyonası'nda yarışacak. Hazırlıklarını tamamlayan kürek sporcuları, Prag'da bir ilk için mücadele edecek.
Çekya'nın başkenti Prag'da 23-24 Şubat tarihlerinde düzenlenecek ve Dünya Salon Kürek Şampiyonası ile birlikte gerçekleştirilecek olan 2024 Avrupa Salon Kürek Şampiyonası'nda Para Kürek Milli Takımı, ilk kez boy gösterecek.
4 para milli sporcunun 5 farklı kategoride yarışacağı yarışlarda Para Kürek Milli Takımı, tarihte bir ilki gerçekleştirmek için kürek başı yapacak. Salon Küreği kategorisinde ilk kez yarışacak Para Kürek Milli Takım kafilesi şu şekilde:
Parakürek Kadınlar
Yurdagül Dinanet - PR2 women 2000m
Parakürek Erkekler
Yiğit Doğukan Bozkurt - PR2 men 2000m ve PR2 men 500m
Hüseyin Börü - PR2 men 2000m
İbrahim Hayati Selvi - PR3 men 2000m
Türkiye Kürek Federasyonu tarafından 2023 yılının Nisan ayında Para Kürek branşını oluşturulmasının ardından kurulan Para Kürek Milli Takımı, geçtiğimiz yıl Dünya Deniz Küreği Şampiyonası'nda dördüncülük elde etmişti. - İSTANBUL