Para Karate Avrupa Şampiyonası - Haberler

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Para Karate Avrupa Şampiyonası

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Para Karate Avrupa Şampiyonası

Türkiye, Gaziantep'te düzenlenen Para Karate Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar katada bir gümüş, bir bronz madalya kazandı.

Türkiye, Gaziantep'te düzenlenen Para Karate Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar katada bir gümüş, bir bronz madalya kazandı.

Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda K30 kategorisinde Mürvet Demirtaş ve Oya Ekici tatamiye çıktı.

Katada serilerini sunan Mürvet gümüş, Oya ise bronz madalya kazandı.

Para karate erkekler kata K30 kategorisinde ise Azerbaycanlı Eldar Ahmadov, şampiyon oldu.

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AA / Muhammed Boztepe - Spor

Avrupa Şampiyonası Bronz Madalya Gaziantep Türkiye Spor Haberler

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