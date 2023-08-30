Para halterci Uğur Yumuk, Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
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Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Para Halter Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Uğur Yumuk, bronz madalya elde etti.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Para Halter Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Uğur Yumuk, bronz madalya elde etti.
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Dubai'de sona eren şampiyonada 72 kiloda yarışan Uğur Yumuk bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.
Şampiyonada 49 kiloda Abdullah Kayapınar da bronz madalya kazanmıştı.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor