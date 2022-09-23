Para Halter Avrupa Şampiyonası başlıyor Spor Haberleri Para Halter Avrupa Şampiyonası yarın Gürcistan'da başlayacak. Para Halter Avrupa Şampiyonası yarın Gürcistan'da başlayacak. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiflis'te 29 Eylül'e kadar sürecek organizasyona 29 ülkeden 152 sporcu katılacak. Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi 14 sporcu temsil edecek. Kadınlarda Nazmiye Muratlı, Yasemin Ceylan Baydar, Sibel Çam, Ayşe Şirip, Reyhan Polat, Besra Duman; erkeklerde ise Uğur Yumut, Kaner Altıntaş, Muhammet Kaan Aktürk, Serkan Çakmak, Faruk Öztürk, Haydar Ayar, Tolga Işık ve Abdullah Kayapınar madalya mücadelesi verecek. Spor Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar Gürcistan Türkiye Spor Haberler

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