Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası sona erdi

Romanya'da düzenlenen Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular 17 madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'te düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi 11 sporcu temsil etti.

Milli sporcular, 13'ü altın, 2'si gümüş, 2'si bronz toplam 17 madalya kazandı. Türkiye, Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez en çok altın madalya kazanan ülkeye verilen Erkekler Avrupa Takım Kupası'nı kazanmayı başardı.

Kadın takımı ise üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TBESF Başkanı Muaz Ergezen, "Böyle özel bir haftada bizlere bir ilki yaşattıkları için tüm kafilemizi canıgönülden kutluyorum. İstersek neler yapabileceğimizi tüm dünyaya bir kez daha gösterdik. İnşallah birçok ilke daha hep beraber omuz omuza imza atacağız." ifadelerini kullandı.

Madalya alan sporcular şu şekilde:

Sağ kol kategorisi:

Altın madalya: Enes Alan, Şehmuz Ertem, Meryem Yıldırım Sevci, Murat Cırık, Arif Başer Durak, Gökhan Seven, Mustafa Dinleyici.

Gümüş madalya: Ferhat Çıkmaz ve Mehmet Kaya.

Sol kol kategorisi:

Altın madalya: Şehmuz Ertem, Abdulsamet Ocakoğlu, Meryem Yıldırım Sevci, Ferhat Çıkmaz, Gökhan Seven ve Ümit Burunlular.

Bronz madalya: Mehmet Kaya ve Murat Cırık.