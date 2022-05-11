Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası Romanya'da başladı

Romanya'da düzenlenen Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi iki farklı kategoride 11 sporcu temsil ediyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bükreş kentinde bugün başlayan organizasyona 24 ülke katılıyor. Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular şöyle:

Ferhat Çıkmaz, Gökhan Seven, Mustafa Dinleyici, Ümit Burunlular, Arif Başar Durak, Meryem Yıldırım Sevci, Mehmet Kaya, Murat Cırık, Şehmuz Ertem, Abdulsamet Ocakoğlu, Enes Alan.

Şampiyona 13 Mayıs'ta sona erecek.

"Takım olarak kupayla dönmek en büyük hedefimiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen genç bilek güreşçisi Enes Alan, Türkiye'yi yurt dışında temsil edeceği için mutlu olduğunu belirterek, "Takım olarak kupayla dönmek en büyük hedefimiz. Ülkemizi yurt dışında temsil edecek olmak beni gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.