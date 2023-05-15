Para badmintoncu Halime Yıldız, Tayland'da gümüş madalya kazandı
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Para badmintoncu Halime Yıldız, Uluslararası Tayland Turnuvası'nda gümüş madalya elde etti.
Para badmintoncu Halime Yıldız, Uluslararası Tayland Turnuvası'nda gümüş madalya elde etti.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren Tayland'daki organizasyon sona erdi.
Turnuvada mücadele eden milli sporcu Halime Yıldız, tek kadınlar SL3 kategorisinde gümüş madalya kazandı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor