Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun açıklamasına göre, Bahreyn'de düzenlenen Para Badminton Uluslararası Turnuvası'na 42 ülkeden 264 sporcu katıldı. Milli sporcular Emine Seçkin ve İlker Tuzcu, turnuvada toplamda 2 madalya kazandı.

Para Badminton Uluslararası Bahreyn Turnuvası tamamlandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Manama'da gerçekleştirilen organizasyona 42 ülkeden 264 sporcu katıldı.

Milli sporcu Emine Seçkin ve Hint partneri Prem Kumar Ale, organizasyonun son gününde finalde Hong Kong'dan Ho Yuen Chan ve Belçikalı Man-Kei To ikilisine 2-0 yenilerek gümüş madalya elde etti.

Dün de milli sporcu İlker Tuzcu ve Polonyalı partneri Bartlomiej Mroz, Hint rakipleri Chirag Baretha ve Raj Kumar'ı 2-1 yenerek bronz madalya elde etmişti.

Milliler, organizasyonu iki madalyayla tamamladı.