Para Badminton Uluslararası Bahreyn Turnuvası
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Para Badminton Uluslararası Bahreyn Turnuvası sürüyor.
Para Badminton Uluslararası Bahreyn Turnuvası sürüyor.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Manama'da gerçekleştirilen organizasyonun MD-SU5 kategorisinde İlker Tuzcu ve Polonyalı partneri Bartlomiej'le, Hint rakipleri Chirag Baretha ve Raj Kumar'ı 2-1 yenerek bronz madalya elde etti.
XD WH1-WH2 kategorisinde Emine Seçkin ve Hint partneri Prem Kumar Ale ise Güney Koreli rakipleri Jungman Choi ve Sun Ae Lee karşısında 2-0 galip gelerek finale yükseldi.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor