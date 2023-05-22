Para Badminton Uluslararası Bahreyn Turnuvası sürüyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Manama'da gerçekleştirilen organizasyonun MD-SU5 kategorisinde İlker Tuzcu ve Polonyalı partneri Bartlomiej'le, Hint rakipleri Chirag Baretha ve Raj Kumar'ı 2-1 yenerek bronz madalya elde etti.

XD WH1-WH2 kategorisinde Emine Seçkin ve Hint partneri Prem Kumar Ale ise Güney Koreli rakipleri Jungman Choi ve Sun Ae Lee karşısında 2-0 galip gelerek finale yükseldi.