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Para Badminton Uluslararası Bahreyn Turnuvası

Para Badminton Uluslararası Bahreyn Turnuvası

Spor Haberleri

Para Badminton Uluslararası Bahreyn Turnuvası sürüyor.

Para Badminton Uluslararası Bahreyn Turnuvası sürüyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Manama'da gerçekleştirilen organizasyonun MD-SU5 kategorisinde İlker Tuzcu ve Polonyalı partneri Bartlomiej'le, Hint rakipleri Chirag Baretha ve Raj Kumar'ı 2-1 yenerek bronz madalya elde etti.

XD WH1-WH2 kategorisinde Emine Seçkin ve Hint partneri Prem Kumar Ale ise Güney Koreli rakipleri Jungman Choi ve Sun Ae Lee karşısında 2-0 galip gelerek finale yükseldi.

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Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Bahreyn Manama Spor Haberler

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