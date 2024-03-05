Para Badminton Türkiye Şampiyonası Karaman'da düzenlenecek
Para Badminton Türkiye Şampiyonası, 8-9 Mart tarihlerinde Karaman'da Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Şampiyonada WH1, WH2, SL3, SL4, SU5 ve SH6 sınıflarında müsabakalar yapılacak ve 40 sporcu katılacak.
Para Badminton Türkiye Şampiyonası, 8-9 Mart tarihlerinde Karaman'da düzenlenecek.
Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, şampiyonaya Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Taha Akgül Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
Şampiyonada WH1, WH2, SL3, SL4, SU5 ve SH6 sınıflarında müsabakalar gerçekleştirilecek.
Organizasyona 40 sporcu kayıt yaptırdı.