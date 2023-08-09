Para Badminton Milli Takımı, Avrupa Oyunları'na iddialı hazırlanıyor

Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY, (DHA) - Hollanda'nın Rotterdam kentinde 12-20 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Oyunları Şampiyonası'na katılacak Para Badminton Milli Takımı, madalyalar kazanıp 2024 Paris Olimpiyatları'na kota almak için mücadele verecek.

Türkiye Para Badminton Milli Takımı, 2023 Avrupa Oyunları Şampiyonası öncesi Aksaray Paralimpik Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Kampa giren milliler, günde çift antrenman yapıyor. Para Badminton Milli Takım Başantrönörü Doç. Dr. Mehmet Fatih Yüksel ve milli oyuncu Narin Uluç, kamp süreci ve hedefler konusunda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Başantrenör Yüksel, Avrupa Oyunları'nda takım olarak madalya hedeflediklerini belirterek, 'Para Badminton Avrupa Oyunları öncesi Aksaray'da kampa girdik. 11 Ağustos tarihine kadar 11 sporcu ve 3 antrenör ile çalışmalarımızı sürüyoruz. 12 Ağustos'ta İstanbul'a geçip Avrupa Oyunları için Hollanda'nın Rotterdam şehrine gideceğiz. Şampiyona 15 Ağustos tarihinde başlayıp 20 Ağustos tarihinde sona erecek. Avrupa Oyunları'nda 12 kişilik kalabalık bir sporcu kafilesi ile ülkemizi temsil edeceğiz. Takım olarak madalya hedefimiz var' diye konuştu.

ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ

Son dönemde para badminton branşının büyük bir ivme kazandığını söyleyen Yüksel, '2021 yılında Tokyo'da gerçekleşen şampiyonaya Türkiye'den 2 sporcu katılmıştı. Şimdi 2024 Paris Paralimpik Oyunları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 6 sporcumuzun kota mücadelesi sürüyor. Son dönemde para badminton büyük bir ivme kazandı. Özellikle paralimpik branş olması ile birlikte dünyadaki ivme ülkemizde çok daha yüksek seviyelerde seyretti. Gerek 2024 gerekse bundan sonra ülkemizi uluslararası yarışmalarda temsil edeceğiz. Avrupa Oyunları'nda madalya beklentimiz var. Pek çok sporcumuzdan madalya bekliyoruz. Avrupa Oyunları bizim için çok önemli. Paralimpik kategoride kota mücadelesi vereceğiz. Hem puan kazanıp hem de ülkemizi Avrupa Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil edip madalya kazanmayı hedefliyoruz. Pek çok kategoride şansımız var. Bu noktada oradaki mücadelemiz bunu belirleyecek. Şampiyonada 10 farklı branşta 47 ülkeden bin 500 sporcu mücadele edecek. Para badminton branşında ise 20 ülke mücadele verecek. Bizde ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz' diye konuştu.

Para Badminton Milli Takım oyuncusu Narin Uluç ise madalya hedefine odaklandıklarını vurgulayarak, 'Avrupa Oyunları'nda elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hem takım hem de bireysel olarak ülkemize madalya getirmek istiyoruz. Tüm arkadaşlarımın güzel işler yapacağına inanıyorum. Herkes hedefe odaklanmış durumda. Amacımıza ulaşmak için çalışıyoruz' şeklinde konuştu.