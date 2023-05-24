Para atletizmde İsviçre Grand Prix'si yarın başlayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 25-27 Mayıs tarihlerinde Nottwill şehrinde gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi milli sporcu Hamide Kurt Doğangün temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hamide Kurt Doğangün, "Bu yarış benim için çok önemli. Fransa'da yapılacak Dünya Şampiyonası için bütün rakipleri tanıma fırsatım olacak. Çok heyecanlıyım. En iyi derecemi yapıp, olimpiyatlar için sıralamamı yukarı çekeceğim." ifadelerini kullandı.