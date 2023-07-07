Para atıcılıkta WSPS Dünya Kupası Hırvatistan'da başladı

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Osijek kentindeki WSPS Dünya Kupası müsabakaları başladı. İlk gününde milli sporcular Çağla Baş ve Tayyar Sinankılı mücadele etti.