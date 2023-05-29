Para Atıcılıkta WSPS Dünya Kupası Güney Kore'de Devam Ediyor

Para atıcılıkta WSPS Dünya Kupası, Güney Kore'nin Changwon kentinde devam ediyor. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda 50 metre tabanca karışık (P4) SH1 kategorisinde yarışmalar gerçekleştirildi. Bu kategoride Türkiye'yi temsil eden sporculardan Murat Oğuz 521 puanla 17'nci, Taha Yasin Küsmüş ise 505 puanla 21'inci sırada yer alarak sıralama müsabakasını tamamladı. Dünya Kupası yarın 10 metre havalı tüfek yatarak karışık (R5) SH2 ve 50 metre tüfek yatarak karışık (R6) SH1 kategorilerinde yapılacak müsabakaların ardından sona erecek.