Para Atıcılık VSPS Dünya Kupası'nda ilk madalyayı kazandılar - Haberler

Fransa'da devam eden Para Atıcılık VSPS Dünya Kupası'nda 10 metre karışık takım havalı tabanca kategorisinde Cevat Karagöl ve Aysel Özgan ikilisi, bronz madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Chateourux kentinde ulusal spor atış merkezinde devam eden organizasyonda, Türkiye adına ilk madalya elde edildi.

Kupada Türkiye'yi temsil eden sporculardan Cevat Karagöl ve Aysel Özgan ikilisi, 10 metre (P6) karışık takım havalı tabanca kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Para Atıcılık VSPS Dünya Kupası 13 Haziran'da sona erecek.